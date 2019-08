© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Cassino è stretta sulle occupazioni abusive del suolo pubblico: nuove sanzioni. Dopo gli irregolari allontanati dal mercato settimanale, sabato sera i carabinieri hanno passato al setaccio tutti i locali pubblici del centro. Bar, ma anche ristoranti che hanno tavolini all’esterno. Sette le contravvenzioni elevate ad altrettanti titolari di attività commerciali: 173 euro ciascuno per un totale di 1.211 euro.Ma i controlli ai locali del Centro non è stata l’unica attività. Gli uomini del capitano Ivan Mastromanno hanno concentrato la loro attenzione anche contro lo spaccio e i furti in abitazione nei vari centri del cassinate.A Piedimonte San Germano una 48enne del posto è stata segnalata alla Prefettura quale assuntrice di sostanze stupefacenti. La donna, sabato sera, è incappata in un normale controllo alla circolazione stradale, ma è apparsa nervosa. E’ scattata la perquisizione e all’interno di un portaoggetti dell'auto è stata trovata una dose di cocaina pari a 0,3 grammi.Ad Acquafondata, invece, è stata intercettata una Fiat Punto, a bordo della quale c’erano due uomini: un 67enne, ambulante, originario del milanese e un 60enne, disoccupato, di Napoli, i quali non hanno fornito, ai carabinieri, una valida giustificazione sulla loro presenza nella zona isolata del cassinate. Nei loro confronti è stato proposto il foglio di via obbligatorio, con il divieto di ritorno ad Acquafondata per i prossimi tre anni. In totale sono state identificazioni 64 persone e controllati 52 auto.Ma i carabinieri di Piedimonte San Germano nelle ultime ore hanno anche identificato un presunto ricettatore di telefoni.Due anni fa proprio a Piedimonte c’era stato il furto di un’auto all’interno della quale c’era anche un telefonino, marca Huawei rintracciato nelle ultime ore nelle mani di un 48enne di Napoli. L'uomo è stato identificato e denunciato per ricettazione.