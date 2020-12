Cassino, neonati vestiti con cappellini e copertine di Natale cuciti dal personale sanitario

Neonati vestiti con cappellini e copertine di Natale cuciti cuciti dal personale del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino . Un modo beneaugurante per festeggiare le nuove nascite al tempo del Covid.

«Ora, in occasione delle festività natalizie - spiega l'azienda sanitaria - il reparto è rinnovato nella tipologia di assistenza, il personale è sempre più attento alle esigenze della donna, per questo ha attuato un processo di umanizzazione del percorso nascita. Le mamme affette da Covid-19, occupano stanze con bagno isolate e l'allattamento del proprio bambino in un vero e proprio rooming in. Sanità flessibile per Covid e sempre all’altezza del ruolo. #Abbracciamocidopo e facciamolo anche per loro. Buon Natale a tutti»

