© RIPRODUZIONE RISERVATA

Malore fatale,muore in casa e viene trovato dopo due giorni. Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato nel pomeriggio a Cassino, nella frazione di Caira dove si piange la scomparsa di Antonio Pecchia, 55enne del posto, affetto da disabilità. L’uomo viveva solo, gli amici con i quali condivideva qualche ore di compagnia negli ultimi due giorni non lo hanno visto. Lo hanno provato a chiamare al telefono,ma lui non ha risposto. Si sono recati a casa, hanno suonato,ma nessuna risposta. Insospettiti sono stati chiamati i carabinieri e il 118, ma all’apertura della porta lo hanno trovato riverso a terra nel soggiorno. Sul posto è arrivato ilmedico legale che ha accertato la morte per cause naturali (un arresto cardio-circolatorio forse per un edema polmonare), da almeno 48 ore. La salma è stata subito liberata e riconsegna ai familiari per eseguire i funerali. Molti gli amici e i conoscenti che si sono recati a casa di Antonio dopo aver appreso della suamorte.