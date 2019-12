Cassino, il monito dell'ex pm di Mani Pulite Colombo: «La corruzione si combatte con la cultura»

La cultura come arma per combattere la corruzione. Ma anche parlare ai giovani per il cambio di mentalità, prima di ogni intervento legislativo.

Questo in pillole il messaggio arrivato dall'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Cassino, dov'è stato presentato il libro "Il legno storto della giustizia" dell'ex magistrato del pool mani pulite, Gherardo Colombo e Gustavo Zagrebelsky. Il saluto istituzionale per la Procura di Cassino è stato reso dal Pm Alfredo Mattei, presenti anche Marco Plutino, docente di diritto costituzionale e Maurizio Esposito presidente del corso di laurea Servizi sociali. Evento moderato da Katia Di Lucia, presidente dell'associazione Guardian and Care.

In mattinata il libro era stato presentato al Liceo Pellecchia.