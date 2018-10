© RIPRODUZIONE RISERVATA

Molestie nei confronti di due studentesse: insegnante di un istituto professionale rinviato a giudizio. Attenzione morbose, palpeggiamenti nelle parti intime e frasi a sfondo sessuale. Queste le accuse mosse al docente.La storia di presunte molestie a sfondo sessuale ai danni di due studentesse arriva da Cassino, dove la Procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per un docente di 50 anni.L’udienza davanti al Gup Salvatore Scalera c’è stata giovedì scorso, quando il giudice ha valutato la richiesta del Pm Roberto Bulgarini Nomi e ritenuto che gli elementi raccolti a carico dell’insegnate di un corso professionale valgono il processo dinanzi al collegio penale.La delicatissima vicenda giudiziaria, che ha turbato e non poco sia le ragazzine - addirittura una delle vittime ha abbandonato il corso dopo i fatti denunciati - sia le famiglie, risale a 5 anni fa, quando all’attenzione della Procura arrivano le dichiarazioni di due studentesse (una è assistita dall’avvocato Emanuele Carbone) dell’istituto professionale di Cassino.Accuse circostanziate: durante le ore di lezioni, in uno dei tanti laboratori dove si svolgono le attività pratiche, il docente di cinquant’anni avrebbe mostrato le particolari attenzioni nei confronti delle sue allieve, una delle quale, all’epoca dei fatti contestati, minore di sedici anni.Attenzioni, allo stato degli atti presunte e tutte da dimostrare in giudizio, che ben presto, però, vengono esternate dalle due ragazzine ai loro familiari.Dopo qualche momento di esitazione, una delle due decide di denunciare il tutto e, raccontando la sua storia, presenta una denuncia - querela alla Questura di Frosinone.Le indagini vengono affidate alla squadra mobile che, con estrema discrezione, comincia ad indagare. Vengono ascoltati testimoni, ma viene ascoltata soprattutto la ragazzina e poi l’amica, le quali ripercorrono minuziosamente quanto denunciato.Vale a dire che, in più occasioni, e durate le ore di lezione il professore avrebbe allungato le mani sulle parti intime proferendo anche frasi a sfondo sessuale.Il tutto sarebbe avvenuto tra il settembre del 2012 e sino all'inverno del 2013. La denuncia, invece, è stata presentata nella primavera del 2013.Oltre alle ragazzine sono state ascoltate altre quattro persone, tra colleghi e soggetti che gli investigatori della squadra mobile hanno individuato nel corso delle indagini.Le indagini sono andate avanti per diversi mesi, sino a quando è stata deposita in Procura a Cassino una dettagliata informativa da parte della squadra mobile di Frosinone. L'accusa per l'uomo è di violenza sessuale aggravata.Il processo inizierà il 5 febbraio prossimo dinanzi al collegio presieduto dalla dottoressa Donatella Perna.L’avvocato Roberta De Feo del centro antiviolenza del comune di Cassino ha commentato. “Bravissime e coraggiose le ragazze che hanno denunciato, ma a questo bisogna sottolineare l’importanza della vigilanza anche degli altri docenti su quanto potrebbe accadere all’interno delle scuole, assolutamente tutti devono denunciare al dirigente e alle forze dell’ordine”, ha concluso l'avvocato De Feo.