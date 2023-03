Cassino, militari dell'80esimo Rav giurano in piazza

L’ultimo giuramento in piazza dei militari dell’80esimo Rav “Roma” di Cassino risale a dieci anni fa. Questa mattina piazza Miranda ha ospitato la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica di 320 giovani allievi in ferma prefissata.

Una cerimonia che, non a caso, è stata inserita nella giornata in cui Cassino ha celebrato il 79esimo anniversario della distruzione della città. Ad accogliere le autorità civili, militari e religiose il sindaco Enzo Salera e il comandante dell’80esimo Rav il colonnello Valerio Lancia. Presenti il prefetto Liguori e i vertici provinciali delle forze dell’ordine. Prima uscita pubblica in città per il neo abate di Montecassino Dom Fallica.