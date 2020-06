Cassino, viaggiavano con mezzo chilo di cocaina in auto: arrestati due fratelli

Sequestrato un carico di cocaina destinata alle piazze di spaccio del cassinate. Due fratelli intercettati e arrestati dai carabinieri di Cassino. L’attività antidroga è stata portata a termine ad Aquino nella di venerdì, dove sono scattate le manette ai polsi di due Campani di Torre Annunziata, i quali devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti dei carabinieri, diretti dal capitano Ivan Mastromanno, nei confronti dei due, sono iniziati poco dopo le 20 di venerdì.

In abiti e auto civili erano in servizio nei pressi del casello autostradale di Cassino, quando hanno notato un’auto, una Fiat Panda, con strano andamento. A bordo c’erano due persone. Non hanno proceduto subito al controllo, con molta discrezione hanno iniziato un pedinamento e in pochi minuti hanno capito che quell’auto non era diretta a Cassino, ma a un centro vicino.

Il pedinamento è proseguito sino ad Aquino. Qui i due si sono fermati come se attendessero qualcuno in una strada di campagna. A quel punto i carabinieri si sono avvicinati ai due, qualificandosi.

I due fratelli non hanno saputo spiegare il motivo della loro presenza ad Aquino, per cui sono stati condotti nella caserma di Cassino per approfonditi accertamenti. C’è stata la perquisizione dell’auto e, sotto il sedile posteriore, è stata trovata una busta, all’interno della quale c’era mezzo chilo di cocaina. A quel punto è scattato subito l’arresto in flagranza di reato.

Per i due fratelli si sono aperte le porte del carcere di Cassino. Nelle prossime ore è prevista l’udienza di convalida dinanzi al giudice. Le indagini, però, non sono ultimate. A chi era destinata la cocaina? Su questo interrogativo stanno lavorando i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA