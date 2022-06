Cassino, mezzi dei vigili del fuoco vecchi e rotti: scatta la protesta

Mezzi obsoleti e rotti da più di un anno: vigili del fuoco di Cassino in affanno. A lanciare l’allarme è la Cisl.

“Il personale del distaccamento di Cassino, sede classificata SD4, chiede aiutO perché non si può più lavorare in queste condizioni, mezzi obsoleti e fatiscenti che si rompono e vanno continuamente sostituiti tra un intervento e l’altro, talune volte addirittura durante l’intervento stesso”. si legge in una nota.

“L’automezzo assegnato a Cassino- spiega il sindacato- è ormai fuori servizio da più di un anno (01/06/2021) e ad oggi non si sa ancora quando verrà riparato. Da allora è cominciato il calvario degli automezzi datati, che data la mole di lavoro del distaccamento, vengono sostituiti in continuazione che ormai non riescono a sostenere l’operatività a lungo. Peggio ancora se si pensa all’autoscala, l’unica che copre tutto il sud della provincia, una parte del territorio di Sora e non solo, anch’essa fuori servizio ormai dal 14/03/2022 ed abbandonata ancora in autorimessa senza neppure portarla in officina per quantificare il danno e sapere se verrà mai riparata. Ad aggravare il tutto vi è l’avvicinarsi della stagione estiva, in cui salgono vertiginosamente gli interventi sui comuni coperti dal distaccamento. Ad oggi nulla è cambiato ed l’01/07/2022 inizia la campagna alla lotta contro gli incendi boschivi. Diciamo basta, i vigili del fuoco vanno messi in condizioni di lavorare, è la sede che geograficamente è più distante dalla sede centrale, loro rispondono sempre presente”.