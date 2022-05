Lunedì 30 Maggio 2022, 08:59

Completato un importante intervento alla scuola “Enzo Mattei” riguardante il miglioramento sismico della unità principale dell’edificio. E’ stata realizzata una nuova struttura portante in calcestruzzo armato resistente all’azione sismica.

"In analogia con gli interventi in altre scuole cittadine - è stato spiegato dal Comune - , si è provveduto alla sostituzione integrale della pavimentazione in linoleum, è stato rifatto integralmente l’impianto elettrico ed istallata l’illuminazione di emergenza, tinteggiate le aule e i corridoi. Sono stati inoltre rifatti integralmente i bagni del primo piano dell’edificio, messe nuove porte interne e posizionata all’esterno una nuova scala antincendio di uscita di emergenza. Il tutto è stato possibile grazie al finanziamento di un milione e 200 mila euro del Ministero degli Interni".