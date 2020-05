© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sabato mattina, dopo la sospensione per l’emergenza sanitaria, ritorna il mercato dell’abbigliamento e delle calzature ma con una novità della dislocazione che ha provocato polemiche fra gli ambulanti e nei confronti dell’Amministrazione comunale per la scelta. I 140 banchi dell’abbigliamento non torneranno in piazza Miranda ma saranno sistemati nelle strade del centro, com’era fino a venti anni fa. Infatti dal dopoguerra e per 50 anni l’abbigliamento si allungava per le vie laterali di viale Dante e via Pascoli. Sempre molto affollato. Poi la decisione di portarlo in un luogo chiuso e più sicuro. Ora piazza Miranda è occupata dai banchi del settore alimentare, ortofrutta e fiori, dove si possono far rispettare le distanze. Per l’alto numero dei banchi invece per l’abbigliamento non era possibile e allora si è pensato di riportare i banchi lungo alcune strade come era già stato programmato l’anno scorso. Uno spostamento che non è piaciuto a molti commercianti che ieri mattina hanno affollato il palazzo comunale in attesa di avere risposte. Alla fine la decisione della giunta comunale in piena autonomia e solo nel rispetto delle disposizioni governative sulla sicurezza. Però è stato precisato che “Si tratta di una ricollocazione temporanea e sperimentale dopo l’interruzione imposta dalle misure per fronteggiare il Coronavirus. Mentre per le calzature gli ambulanti torneranno ad occupare con i loro stalli gli stessi posti di prima, per l’abbigliamento ci sarà un cambiamento. Infatti non torneranno in piazza Miranda ma verranno sistemati in alcune strade del centro cittadino. Gli stalli si dislocheranno in via Gari, via Pascoli sino all’incrocio con via Donizetti, via Cimarosa (una parte), via D’Annunzio, via del Carmine, un tratto di via Rossini, via Alfieri. Il mercato degli alimentari continuerà a tenersi nell’area Miranda dove è traslocato da oltre due mesi a garanzia del mantenimento della distanza adeguata prevista dal DPCM.” Nel ribadire che si tratta di una ricollocazione temporanea e sperimentale, l’assessore al Commercio Chiara Delli Colli, riguardo all’abbigliamento ha detto che, dato il numero elevato di stalli, nell’area Miranda non si sarebbero potute garantire le misure di sicurezza. “Abbiamo deciso di rendere il mercato il più dispersivo possibile per evitare assembramenti. Infatti le disposizioni governative impongono nelle aree chiuse il senso unico di marcia e gli scaglionamenti. Abbiamo voluto così anche evitare le file fuori dal mercato ortofrutticolo”. Al fine di smorzare qualsiasi polemica da parte di alcuni, l’assessore Delli Colli, unitamente all’assessore della Polizia Municipale, Barbara Alifuoco, precisa che l’Amministrazione ha assunto la decisione in totale autonomia, rispondendo cioè solo a quanto imposto dall’emergenza sanitaria. Per quanto riguarda infine il controllo e la gestione del mercato, l’assessore Alifuoco fa sapere che i vigili urbani saranno coadiuvati dagli ausiliari della Protezione Civile. Infine ieri il Presidente della Banca Popolare del Cassinate Donato Formisano e il Vicepresidente Vincenzo hanno donato al comune di Cassino 330 pacchi alimentari per essere distribuiti alle persone e alle famiglie che vivono una situazione di particolare necessità. Una consegna simbolica dei pacchi al sindaco Enzo Salera e all’assessore alla Coesione Sociale Luigi Maccaro i quali hanno ringraziato per il gesto di solidarietà. Si tratta di una nuova donazione perché nel pieno dell’emergenza sanitaria, la banca aveva donato 4 ventilatori polmonari all’ospedale .