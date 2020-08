Cassino, malore fatale: è morto stanotte lo scrittore Fabio Giardina

Ultimo aggiornamento: 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Malore fatale per lo scrittoredi Cassino . Aveva. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, nella notte ha avuto una crisi respiratoria si è recato al p", ma poco dopo è spirato. Incredulità, sconforto tra i familiari e gli amici. In passato ha lavorato come, per anni è stato impegnato nell'associazione. Giardina a quanto pare soffriva di asma e si stava curando per questo.