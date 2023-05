Cassino, lutto nel mondo politico. Muore la sorella del sindaco

Lutto nel mondo politico di Cassino. Nel pomeriggio è venuta a mancare la sorella del sindaco, Enzo Salera, a causa di un infarto. Aveva 69 anni e per anni ha lavorato all'ex Inam: molto conosciuta e ben voluta da tutti. Il sindaco era ad un matrimonio quando è stato raggiunto dalla tragica notizia. Immediato il ritorno nell'abitazione dove sono giunti gli uomini del personale sanitario ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nella giornata di domani verrà fissata la data dei funerali che quasi certamente si terranno nella mattinata di lunedì.