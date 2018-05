di Vincenzo Caramadre

Scomparsa di Luca di Mario: altra giornata di ricerche a Cassino.

Ieri mattina i vigili del fuoco di Frosinone, assieme ai carabinieri della compagnia di Cassino, diretti dal capitano Ivan Mastromanno, hanno eseguito una nuova giornata di ricerche. Ancora una volta è stato scandagliato il fiume Rapito e parte del Gari, ma l’esito è stato negativo.

Luca Di Mario, 46enne di Cassino, manca da casa dal 16 marzo scorso, quando disse al figlio di volersi recare all’ospedale Santa Scolastica per farsi visitare, ma poi non ha più fatto rientro a casa.

A presentare la denuncia di scomparsa ai carabinieri sono stati i familiari, per questo le indagini sono partite subito.

E’ stato tracciato il suo cellulare ed estrapolati i tabulati, sono stati ascoltati gli amici con i quali usava trascorrere del tempo e diversi conoscenti.

La sua bici è stata trovata, tre settimane fa, a Cassino nelle acque del Rapido. Al momento c’è un indagato, ma non è per la sua scomparsa, ma per le dichiarazioni rese ai carabinieri, che sarebbero contraddittorie.

Quella andata in scena ieri è la terza battuta di ricerche, con l’intervento dei vigili del fuoco di Frosinone, ma purtroppo con esito negativo.



L’attività d’indagine per ricercare Luca Di Mario andranno avanti ad oltranza, anche perché gli elementi raccolti sinora sono precisi e porterebbero sempre alle acque del fiume Rapido.

Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA