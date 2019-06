© RIPRODUZIONE RISERVATA

Litiga con i vicini e incendia un'auto: arrestato. Si tratta un 25 anni di Cassino, già noto ai carabinieri per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Il ragazzo, stando alla ricostruzione dei carabinieri diretti dal capitano Ivan Mastromanno, nella notte di venerdì ha appiccato un incendio ad un auto parcheggiata in Viale Pertini alla periferia di Cassino. Alcuni testimoni, dopo aver chiamato il 112, hanno riferito ai carabinieri, arrivati sul posto mentre le fiamme ancora divampavano all’interno dell’auto, una Fiat Punto, di aver visto rompere il vetro laterale dell’auto e gettare del liquido infiammabile all’interno dell’abitacolo. Subito identificato, il giovane all’arrivo dei carabinieri si è barricato in casa per evitare di essere arrestato. Gli uomini del capitano Mastromanno e del tenente Di Mario, hanno chiesto e ottenuto l’intervento dei vigili del fuoco, i quali hanno smontato una porta per accedere all’interno dell’appartamento del giovane. Ma il giovane alla vista dei carabinieri avrebbe opposto resistenza per non essere arrestato. Tutto inutile: è finito in manette con l’accusa d’incendio doloso e per resistenza a pubblico ufficiale.