Litiga con il compagno e gli sferra una coltellata alla schiena: arrestata. Momenti di terrore ieri mattina a Cassino in un appartamento del centro dove il 118 ha soccorso e trasportato in ospedale un 26enne di Piedimonte San Germano e i carabinieri hanno bloccato e condotto in caserma una 29enne. Nel primo pomeriggio, dopo gli accertamenti medici sul giovane, è stata arrestata e posta ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio. Si tratta di Laura Mastrangeli di Civitavecchia, ma residente a Cassino. Un quartiere sotto choc: indagini dei carabinieri per ricostruire cos’è accaduto. Pare, tuttavia, che alla base del gesto ci siano banali motivi legati ad incomprensioni tra la coppia.



LA RICOSTRUZIONE

Erano da poco passate le 11 quando residenti e commercianti della centralissima via Argini, proprio a ridosso di Corso della Repubblica, hanno sentito le urla di una coppia che litigava all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina a taglio di strada. In un primo momento non hanno dato peso, ma poi hanno notato che qualcosa di strano era accaduto. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di decine di passanti. «Abbiamo sentito persone in preda a una crisi di nervi, impossibile non intervenire. Per questo abbiamo chiamato subito i carabinieri», ha detto un passante. In un attimo, quindi, è stato digitato dai telefonini il 112 e, in via Arigni, si sono diretti gli uomini del capitano Ivan Mastromanno. Arrivati nella palazzina hanno trovato la donna in stato di choc e l’uomo con un’emorragia tra la schiena e il fianco destro, dove gli era stata sferrata la coltellata.



Gli stessi militari hanno chiesto l’intervento del 118, per cui i sanitari hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica. Qui è stato medicato è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, per fortuna, non rischia la vita. Gli sono stati applicati alcuni punti di sutura ed è stato dimesso con 10 giorni di prognosi.

La donna, invece, è stata bloccata all’interno dell’appartamento e intorno alle 11.40 è stata portata in caserma. I carabinieri hanno informato il magistrato di turno della Procura della Città Martire, la dottoressa Beatrice Siravo, la quale ha fatto scattare l’arresto.



La donna è difesa dall’avvocato Eleonora Rea. È stata una mattinata di terrore in vi Arigni dove ci sono moltissime attività commerciali. «Una mattinata come tante - ha raccontato un commerciante -, ma ad un certo punto siamo stati richiamati dalle urla provenienti dall’appartamento, poi la ragazza ci ha chiesto di chiamare i soccorsi». Mai si sarebbero aspettati un epilogo del genere tra i due compagni. «Una giovane coppia che non ha mai dato problemi, comunque ci dispiace molto per quanto avvenuto. Lui, quando è stato portato dal 118, aveva un fianco completamente insanguinato, speriamo non sia nulla di grave», ha aggiunto una donna residente in zona. Le indagini dei carabinieri sono solo agli inizi. È stato sequestrato un coltello a serramanico che la donna ha impugnato e conficcato tra la schiena e il fianco destro del compagno. Nei prossimi giorni ci sarà l’udienza di convalida e la 29enne sarà interrogata dal giudice.

