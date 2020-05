© RIPRODUZIONE RISERVATA

Discutere la tesi di laurea incrociando lo sguardo del busto del senatore Pier Carlo Restagno, sindaco della rinascita della città di Cassino nel dopoguerra. Si attende la pubblicazione del calendario delle future sedute di laurea, che dovrebbero tenersi tra giugno e luglio e, poi, gli uffici del sindaco Enzo Salera potranno dare il via alle prenotazioni. Gli studenti dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale potranno prenotare per la seduta di laurea la Sala Restagno del Comune. La modalità non cambierà, sarà sempre online. Il candidato passerà dal salone della propria abitazione al tavolo di presidenza della Sala, sotto il simbolo della città. Con l’allentamento delle misure restrittive imposte dall’emergenza sanitaria, sarà consentito ad ogni studente discutere la laurea con un pubblico composto da dieci familiari. La proposta avanzata dall’associazione Primavera studentesca è stata approvata dalla giunta comunale. Il traite d’ union tra l’ateneo, comune e studenti è stata la consigliera Arianna Volante che sta organizzando l’iniziativa. “Siamo in attesa della pubblicazione delle date – riferisce la consigliera comunale – dopodiché gli studenti potranno telefonare in segreteria e prenotare la Sala. Il luogo darà solennità all’evento, tanto atteso, e ai familiari la possibilità di assistere”. L’amministrazione ha aperto agli studenti Unicas le porte della Sala Restagno anche per sostenere gli esami e seguire le lezioni online. “Questa ulteriore collaborazione portata avanti con l’ateneo – dice ancora Arianna Volante – rafforza la sinergia tra il comune e l’università. Come amministrazione stiamo venendo incontro in ogni modo alle esigenze del mondo studentesco universitario di cui, fino a qualche tempo fa, ho fatto parte”. Sono 300 gli studenti che si sono laureati in modalità online all’università di Cassino durante l’emergenza coronavirus. A luglio forse si cercherà di tornare, in qualche modo, alla normalità. Ad annunaciralo è Achille Migliorelli di Primavera studentesca. “Forse a giugno si tornerà a sostenere gli esami in sede. Ma è ancora tutto da definire, mentre le lezioni e le sedute di laurea proseguiranno online”. Intanto gli studenti potranno sostenere le lezioni, gli esami e le sedute di laurea in Comune non solo a Cassino, ma in tutti i 26 comuni che hanno aderito all’iniziativa proposta da ‘Primavera studentesca’. L’associazione ha richiesto l’utilizzo delle sale consiliari o di altri ambienti comunali per gli studenti che hanno difficoltà di connessione ad internet. Le amministrazioni che hanno aderito sono: Ausonia, San Giorgio a Liri, Frosinone, Isola del Liri, Veroli, Ceprano, Arce, Pignataro, Sant’Ambrogio, Coreno Ausonio, Castelnuovo Parano, Ceccano, Fumone, Pontecorvo, Sant’Apollinare, Esperia, Castelliri, Aquino, Pico, Castrocielo, Sant’Andrea del Garigliano, Sant’Elia Fiumerapido, Gaeta, Formia, Minturno.