Cassino, lascia il pranzo di compleanno per andare a vaccinarsi

Si è presentata all'appuntamento presso l'hub Stellantis di Piedimonte San Germano con un grande numero di sfogliatelle calde calde che ha regalato agli operatori, ai medici e ai volontari per ringraziarli per il grande gesto e la professionalità che giorno dopo giorno hanno messo e stanno mettendo a disposizione di migliaia di cittadini che si recano al punto vaccinale. Claudia Fardelli, che ha compiuto oggi 17 anni, ha chiesto ai genitori che la stavano accompagnato all’appuntamento di fermarsi in una nota pasticceria di Cassino per regalare, nel giorno del suo compleanno, un momento di dolcezza a chi sacrificando famiglia e affetti ogni giorno lavora per il bene e la salute dei cittadini.

E cosi Claudia si è recata insieme ai genitori e al fratello Cesare all’hub vaccinale con diversi vassoi di sflogliatelle.

«Ringrazio tutti coloro che con professionalità lavorano al centro vaccinale. Mi hanno fatto sentire a mio agio ma anche durante la prima dose e con loro ho potuto festeggiare oggi il mio compleanno. Ho fatto questa richiesta a mio papà perché noi ragazzi dobbiamo ringraziare chi con il proprio lavoro pensa alla nostra salute. Un gesto che mi è venuto spontaneo perché il mio sogno è quello di intraprendere il percorso di medicina e quindi mi sono immedesimata in ogni singolo operatore che in questi mesi ha rischiato la propria salute per il bene di tutti. Noi ragazzi dobbiamo avere dei punti di riferimento. Al personale della Croce Rossa, della Protezione Civile, agli operatori dello sportello, ai medici e agli infermieri dico un grande grazie e ricorderò questa esperienza di ancora una minorenne che mi accompagnerà per tutta la vita. Invito i miei coetanei a vaccinarsi perché le notizie che arrivano non sono belle», ha riferito la giovane Claudia.

La giornata l’ha proseguita poi a casa raggiungendo i parenti tutti tra la torta e il brindisi e diversi regali ricevuti.