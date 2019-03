Cassino, la Skf abbatte la disabilità con il teatro e inaugura una biblioteca aziendale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Recitare per abbattere la disabilità. La particolarità non è l’evento che, ancora una volta ha visto padroni assoluti della scena i ragazzi del centro socio-educativo ‘Arcobaleno’ di Caira, ma la location che li ha visti ospiti. Ad aprire le porte, per la prima volta, ai ragazzi che vivono la disabilità è stato lo stabilimento Skf di Cassino. La sala meeting è stata convertita in backstage mentre i locali della mensa aziendale sono stati trasformati in un vero e proprio palcoscenico, dove i ragazzi del centro ‘Arcobaleno’, in collaborazione con il Cut (Centro Universitario Teatrale), diretto da Giorgio Mennoia, hanno proposto lo spettacolo “Un diavoletto in paradiso”. Ad applaudire i ragazzi, che avevano già presentato la commedia a Natale, il direttore dello stabilimento l’ing. Guido Gaveglia, promotore dell’iniziativa, i dipendenti dello stabilimento e le famiglie dei ragazzi. Il messaggio lanciato al termine dello spettacolo: integrare i ragazzi nella comunità e far apprezzare le loro eccezionali potenzialità.Festa della donnaNel giorno della Giornata Internazionale della donna il “Coordinamento donna” di tutti gli stabilimenti Skf in Italia ha condiviso un’idea lanciata da una dipendente cassinate in occasione dell’8 marzo: aprire una biblioteca all’interno della mensa aziendale. Una proposta partita da Cassino e accolta con entusiasmo a livello nazionale. Nella giornata della Festa della donna è stata inaugurata la libreria articolata in varie sezioni: saggi, narrativa, gialli. A donare i libri sono stati gli stessi dipendenti. In realtà è un’idea ripresa dal passato perché già negli anni ’70, ai tempi della vecchia Riv, esisteva una libreria aziendale.