Giovedì 30 Maggio 2024, 07:00

Confronto vivace con le immancabili frecciate fra i cinque candidati a sindaco di Cassino organizzato dal Messaggero e ospitato nella sala san Benedetto della Banca Popolare del Cassinate. Il sindaco uscente Enzo Salera, e gli sfidanti Arturo Buongiovanni, Giuseppe Sebastianelli, Paola Polidoro, Maria Palumbo, hanno risposto alle domande dei cronisti sui loro programmi elettorali. Un dibattito contrassegnato dalla cordialità e con qualche punzecchiatura sulle cose fatte e non fatte. In particolare sono stati affrontati i temi sulla visione futura della città, i progetti per le periferie, il recupero delle aree demaniali relative al campo Miranda e al campo di concentramento di Caira. E poi il progetto per rifare piazza Labriola e infine la situazione degli impianti sportivi. La conclusione con l’appello al voto. Toccata anche la sanità e l’ospedale. Con un forte battibecco tra Buongiovanni e il sindaco.

1 SALERA- «Vogliamo che la cultura rappresenti il punto di partenza della seconda fase della nostra amministrazione. È piena convinzione di questa amministrazione che la cultura possa essere la forza propulsiva e il volano economico di una società e di una città in movimento».

BUNGIOVANNI «Vogliamo rivitalizzare la città attraverso una maggiore presenza e un più attivo coinvolgimento dei giovani. Riportare le scuole in centro rappresenta un obiettivo importante in questa prospettiva, nell'ottica di una complessiva rivitalizzazione della nostra città».

SEBASTIANELLI «La nostra visione è indicata in dieci punti nel nostro programma elettorale. Bisogna organizzare la macchina amministrativa con servizi estesi nelle frazioni di Caira e Sant'Angelo in Theodice e nei quartieri di San Bartolomeo e Colosseo; collaborare con l'Asl e l'ospedale per la tutela della salute; nel quartiere di San Bartolomeo la farmacia, che non sarà venduta ma ulteriormente rafforzata anche con servizi medici, diventerà fulcro per i residenti; investire nell'istruzione e nelle scuole e nell'ampliamento delle facoltà universitarie con l'istituzione di veterinaria».

POLIDORO «La nostra città deve abbracciare una svolta green per rinascere e prosperare. L'adozione di politiche e pratiche sostenibili non solo migliorerà la qualità della vita e dell'ambiente, ma garantirà anche una città più vivibile e resiliente».

PALUMBO «Noi intendiamo partire dalle cosiddette tavole della pace, perché Cassino è città della pace dopo le distruzioni subite durante la guerra. E quindi promuovere l'incontro sul territorio con le comunità laiche, religiose e l'Abazia, per lo sviluppo della nonviolenza e il ripudio della guerra.

2 SALERA « Per le periferie abbiamo speso oltre dieci milioni. Tra cui 5 milioni per sistemare le frane. Ed altri investimenti. Prima di noi nessun’altra amministrazione aveva stanziato soldi per porre rimedio alle problematiche locali».

BUONGIOVANNI «Vogliamo ricostruire il senso di comunità ripartendo dalla cura delle periferie, garantendo strade sicure ed efficienti, con illuminazione adeguata e manutenzione ordinaria e straordinaria puntuale e capillare. Vogliamo creare nei quartieri i parchi di comunità. Luoghi innanzitutto belli, luoghi verdi, luoghi attrezzati per lo svolgimento di attività sportiva, confortevoli per le famiglie»

SEBASTIANELLI «È fondamentale ascoltare i cittadini anche delle zone periferiche, come le frazioni o i borghi di cui il Comune di Cassino possiede preziose realtà, che vivono quotidianamente problemi specifici di queste aree».

POLIDORO «Il problema delle periferie torna d’attualità solo durante le campagne elettorali. Poi non se ne parla più. Sicuramente le periferie sono state dimenticate finora. Adesso tutti progettano ma poi non si fa nulla».

PALUMBO «Nelle periferie gli amministratori si vedono poco e perciò nemmeno sanno quali sono le problematiche. Manca un po' di tutto. I servizi comunali sono carenti».

3 SALERA «Per liberare il campo Miranda e il campo di concentramento dai vincoli demaniali abbiamo prospettato all’agenzia del demanio una proposta di scambi di immobili. Stiamo aspettando la risposta. Al campo di concentramento vogliamo realizzare un museo della linea Gustav ed altre attività culturali e storiche». BUONGIOVANNI «Sappiamo dei vincoli e perciò attraverso la regione Lazio intendiamo anche noi risolvere la questione e realizzare il mercato orrofrutticolo nel campo Miranda e un museo della guerra all’ex concentramento».

SEBASTIANELLI « Sono nettamente contrario alla cementificazione al campo Miranda mentre il recupero del concentramento mi trova favorevole. Anche noi intendiamo realizzare attività a ricordo degli eventi bellici e di altre attività».

POLIDORO «Quello che ci proponiamo di fare non è promettere di realizzare progetti faraonici o di costruire grattacieli per turisti, ma semplicemente di declinare le bellezze e le risorse della città ottimizzandone e valorizzandone le risorse principali.

PALUMBO «Il recupero di queste aree non figura nel nostro programma anche perché ci sono vincoli particolari»

4 SALERA « Il prossimo anno rifaremo anche piazza Labriola, mettendola soprattutto in sicurezza anche perché c’è il tribunale. Altri progetti non sono fattibili».

BUONGIOVANNI «Per noi niente cemento ma un parco verde e in sicurezza trovandoci in presenza del palazzo di giustizia. Vogliamo riportare la natura nel cuore di Cassino. Piazza Labriola diventerà un parco accogliente, con al suo interno la "casa dei giovani": coniugheremo così verde pubblico e socialità».

POLIDORO «Per noi piazza Labriola deve diventare un’isola verde digitale. Un progetto ambizioso, ma economicamente sostenibile. E’ possibile vivere in un luogo migliore e più bello, tra il verde e con tutte le innovazioni senza perdere la propria identità».

PALUMBO «Appare indispensabile un progetto di rifacimento di una piazza centrale della città. Più sicura e più vivibile per tutti. Ma serve un maggiore controllo da parte dei vigili e delle forze dell’ordine».

5 SALERA « Stiamo rimettendo a nuovo gli impianti sportivi. Lo stadio comunale è stato messo in sicurezza. Lo completeremo con i fari per gli eventi in notturna, rinnovato anche il campo del Colosseo. Per il palazzetto dello sport abbiamo concesso alla società di basket un’area sulla quale costruire un nuovo impianto. Il progetto è ora alla Provincia per l’ultimo passaggio».

BUONGIOVANNI « Sindaco sei in ritardo. Avevi promesso la cittadella dello sport e non è stata fatta. Noi abbiamo in programma un polo sportivo efficiente e troveremo i finanziamenti»

SEBASTIANELLI «E’ stato rinnovato ben poco. Gli impianti sono tutti vecchi. Troppe promesse non mantenute. Sulle affermazioni dei due candidati Salera ha replicato che è stato fatto tutto quello progettato e in base ai finanziamenti ricevuti. E tra poco sarà abbattuto anche il rustico dell’ex piscina. Martedi prossimo si firmerà dal notaio il passaggio del manufatto ad una impresa privata che vi costruirà un palacinema».

POLIDORO «Mancano gli impianti sportivi in tutte le periferie e quelli che ci sono, sono fatiscenti».

PALUMBO «Uno sportello comunale dedicato allo sport. Sostegno ai giovani e alle famiglie con limitate disponibilità economiche per l'avviamento alle diverse pratiche sportive per lo sviluppo della socialità e della qualità della vita sul nostro territorio».

6 SALERA: «Ho già dimostrato di sapere amministrare questa città, con i fatti e non con le chiacchiere»

BUONGIOVANNI: «Voltare pagina, una politica che abbia un metodo differente, che sia in mezzo alla gente e non soltanto in campagna elettorale. Le persone hanno bisogno di essere ascoltate, abbiamo questo dovere».

SEBASTIANELLI: «Riflettete su chi già ha amministrato e chiede di avere ulteriore tempo, chi vuole spostare delle opere e chi, come me, mette cittadino al primo posto»

POLIDORO: «Non vogliamo più assistere alle diatribe che abbiamo visto anche qui oggi, né scelte caltate dall’alto ma obiettivi realizzabili, lavorando, ascoltando le persone e riportando Cassino al ruolo che merita in provincia, nel Lazio e nel centro Italia»

PALUMBO: «Una volta nei comizi si diceva vi porteremo il mare, io non posso promettervelo ma abbiamo linee programmatiche semplici, di facile attuazione, vicino al cittadino, per Cassino città della pace, dell’acqua pubblica e terra di lavoro»