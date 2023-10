Cassino, la Provincia saluta il procuratore d'Emmanuele: lascia un segno tangibile di legalità e trasparenza

Tra pochi giorni il procuratore capo di Cassino, Luciano d'Emmanuele andrà in pensione, terminerà la sua lunga carriera nella magistratura.

Magistrato inquirente di lungo corso, di alta competenza e tanta umanità, un ruolo che negli ultimi anni lo ha svolto a Cassino dove lascia, all'interno e all'esterno del palazzo di giustizia, un segno tangibile del lavoro svolto, sempre rivolto alla tutela della legalità e alla trasparenza.

Una carriera segnata da decine di inchieste giudiziarie, sempre in aderanza ai valori costituzionali.

Una delle ultime visite, assieme ai Sostituti del suo ufficio e alle Forze dell'ordine, c'è stata a metà settembre a Ventotene, dov'è stato ricalcato il pensiero e i valori fondati dello Stato democratico cimentati nella Costituzione che, per un magistrato, sono: l’autonomia e l’indipendenza, la soggezione alla legge, la funzione rieducativa della pena e la presunzione di innocenza. Proprio a Ventotene c'è stato un momento di confronto davanti alla lapide in memoria di Giuseppe Di Vittorio, dov'è stato ricordato che sull’isola di Ventotene, dagli anni ’30 fino all’inizio degli anni ’40, si sono sviluppati, nella clandestinità, i germi delle idee costituzionali recepite e divenute norme nel lavoro dell’Assemblea costituente.

Nelle scorse ore il dottor Luciano d'Emmanueleore ha ricevuto il saluto istituzionale del presidente della provincia Luca Di Stefano.

"Un saluto speciale va al Procuratore Capo del Tribunale di Cassino Luciano D'Emmanuele che già dalle prossime settimane potrà godere di un po' di meritato riposo e andrà in pensione. In questi anni D'Emmanuele ha saputo guidare il Tribunale di Cassino con maestria e impegno, senza mai abbassare l'attenzione in un territorio che è risaputo essere una zona cuscinetto. Un bacino difficile. Anni difficili in cui nelle aule del Palazzo di Giustizia di Cassino si sono succeduti casi importanti come quello di Serena Mollicone. Sempre presente, anche in momenti difficili della sua vita, D'Emmanuele è stato un importante punto di riferimento. Ci congediamo dal Procuratore, dall'uomo, dal professionista consapevoli che quanto di buono fatto in questi anni resterà d'ispirazione e da monito per chi verrà dopo. E gli auguriamo il meglio nella nuova fase della sua vita", sono state le parole del presidente Di Stefano.