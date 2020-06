Cassino, la crisi dell'indotto Fca, continua lo sciopero alla Tiberina, chiesto tavolo ministeriale da regione, Cosilam e comuni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le aziende dell’indotto Fca del Cassinate e dell’intera provincia sono in allarme per il protrarsi dei periodi di cassa integrazione e per il timore che il fermo produttivo possa durare fino a tutto il 2020. Il mercato delle vetture del gruppo Fiat Chrysler non tira e a risentirne maggiormente sono le decine di fabbriche che ruotano intorno alle commesse dello stabilimento automobilistico di Piedimonte. Dopo il caso della Tiberina si temono altre proteste. In questa fabbrica continua lo sciopero dopo il nulla di fatto scaturito dal confronto tra i vertici della Tiberina Cassino, le rsu e i segretari provinciali di Fim, Fiom, Uilm e Fismic. Da lunedi va avanti lo sciopero compatto per il mancato accoglimento delle richieste dei lavoratori, 119 a tempo indeterminato e 45 interinali. E questi ultimi rischiano il posto di lavoro proprio per la crisi. I sindacati hanno chiesto la stabilizzazione per dieci di essi che lavorano da oltre dieci anni in azienda e la proroga di un anno per i restanti 35. La direzione aziendale si è riservata di comunicare la propria decisione. I sindacati hanno rinnovato lo sciopero fin quando la Tiberina non accoglierà le loro richieste. E così dalla regione Lazio, dal comune di Cassino e dal Cosilam si annunciano interventi sul settore automotive. Il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, comunica di aver depositato in Consiglio Regionale una mozione che impegna il Presidente Zingaretti e la giunta regionale a prendere provvedimenti urgenti per far fronte alla situazione di emergenza occupazionale connessa all'emergenza Covid-19 nel settore automotive e in particolare nel sito sito Fca di Cassino. Scrive Buschini:”Chiedo l'istituzione di un Tavolo governativo con tutti i soggetti istituzionali associativi ed imprenditoriali al fine di realizzare un accordo di programma di settore (comparto automotive e più ampio comparto mobilità) che sia in grado di indirizzare le azioni, gli investimenti e gli obiettivi da perseguire; di presentare istanza al Ministero dello Sviluppo economico per estendere all'Area del sud della Provincia di Frosinone l'area di crisi industriale complessa; prorogare le disposizioni connesse al divieto di licenziamento ed all’estensione del sistema di ammortizzatori sociali sino a tutto l’anno 2020". E ieri mattina il Presidente del Cosilam, Marco Delle Cese, ha ricevuto nella sede del Polo Logistico il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Mauro Buschini. Un incontro finalizzato a confrontarsi sulla mozione che il Presidente Buschini ha presentato in Consiglio relativamente ai provvedimenti urgenti da assumere per far fronte alla situazione occupazionale connessa all’emergenza Covid-19 nel settore automotive sito Fca di Cassino. Il Cosilam ha ritenuto indispensabile e strategico l’ampliamento dell’Area di Crisi complessa all’intero Distretto dell’Automotive e il conseguente ampliamento del relativo accordo di programma individuando il Consorzio come soggetto istituzionale di riferimento. Inoltre è stata posta anche l’attenzione sulla necessità di rifinanziare nel prossimo bilancio di previsione regionale la Legge 46, fondamentale per la programmazione e realizzazione di investimenti nell’area industriale. In passato, infatti, questo strumento di finanziamento è risultato fondamentale per la programmazione degli investimenti produttivi da parte di Fca. Il sindaco di Cassino Enzo Salera ha annunciato che porterà l’odg regionale di Buschini al consiglio comunale per l’adesione. Ed è pronto a convocare la Consulta dei comuni del Cassinate.