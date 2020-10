Nella cittadella dello sport e spettacolo in via Appia a Cassino sorgerà anche un moderno centro di medicina sportiva dedicato alle cure e alla riabilitazione di atleti infortunati o vittime di incidenti di vario genere. Infatti una società romana specializzata nel settore ha presentato al comune di Cassino una manifestazione d’interesse nella nuova progettualità di modernizzazione degli impianti sportivi della città attualmente carenti. I progetti riguardano la ristrutturazione del palazzetto dello sport, il potenziamento dello stadio e dei campi collegati, il centro di medicina riabilitativa, due campi da paddle e il rifacimento degli attuali campi da tennis. E poi la trasformazione del manufatto incompleto dell’ex piscina comunale in un cinema multisala. “Sono diversi gli operatori economici e sportivi – assicura il sindaco – interessati ad effettuare interventi sulle strutture esistenti o da costruire per sviluppare le proprie attività. Faremo diversi avvisi pubblici con progetti di finanza. Insomma dovrà essere tutto a carico degli interessati. Il comune concederà le strutture esistenti da riqualificare o da realizzare. L’obiettivo è ottenere un centro sportivo e ricreativo oltre che cinematografico di un certo livello a beneficio di atleti, tecnici, medici sportivi e soprattutto dei giovani oltre che degli appassionati delle varie discipline sportive e non ultimo dei tifosi.”

Improvvisi intoppi burocratici stanno frenando il varo dei progetti della cittadella dello sport e spettacolo da realizzare nel centro sportivo di via Appia a Cassino. Infatti non si possono pubblicare gli avvisi pubblici per le manifestazioni di interesse da parte degli imprenditori intenzionati a gestire i singoli impianti o a costruirne altri. Perché i tecnici hanno scoperto che i terreni intorno agli attuali impianti da ristrutturare pur essendo stati espropriati molti anni fa, alcuni addirittura circa 40 anni fa, risultano ancora intestati ai vecchi proprietari. Gli uffici non avrebbero provveduto alla voltura a favore del comune di Cassino. Quindi quelle particelle non possono essere ancora attribuibili al comune e quindi il progettista non può procedere per l’iter del programma definitivo. Ed ancora la burocrazia. Il comune di Cassino aveva chiesto all’Agenzia del Territorio di fornire una valutazione del manufatto dell’ex piscina per metterla in vendita per poi passare ad un progetto di finanza attraverso un bando pubblico. Finora in comune ancora non è arrivata alcuna risposta. Ed ancora. Un anno per sbloccare le autorizzazioni da parte degli enti addetti alla tutela dei fiumi per mettere in sicurezza via Madonna di Loreto lungo il Rapido. Ed ora stanno per partire i lavori sia per l’impianto di illuminazione che per l’installazione delle barriere protettive. E per sbloccare queste situazioni il sindaco Enzo Salera ha convocato per domani mattina in comune i dirigenti degli uffici tecnici per una disamina. E quindi di intervenire direttamente presso gli enti interessati per accelerare la definizione dell’ampio progetto della cittadella dello sport e dello spettacolo.