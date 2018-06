E' stato l'Itis Majorana di Cassino a vincere il contest sulla sostenibilità lanciato dal Gruppo Acea, nell'ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro IDEAZIONE - GIOVANI CORRENTI INNOV@TIVE PER CREARE VALORE. Il progetto ha visto la presenza del Gruppo Acea in 13 Istituti Tecnici ubicati nelle Regioni Lazio, Campania, Toscana e Umbria e si è chiuso alla presenza dell’Amministratore Delegato di ACEA Ing. Stefano Antonio Donnarumma il 5 giugno presso il Centro Conferenze La Fornace, giornata nella quale Acea ha ospitato circa 300 studenti nel VILLAGGIO IDEAZIONE creato appositamente per accogliere le 45 idee progettuali sviluppate dagli studenti per rispondere al Contest “Salvaguardare il benessere della collettività attraverso idee innovative volte alla valorizzazione e al risparmio delle risorse naturali”.

Uno dei due vincitori del progetto, decretati da una giuria interna ACEA e un membro esterno, è stato l’ITIS Ettore Majorana di Cassino con il team Menti Combattive MC1 che ha progettato un depuratore multifunzione “domestico” a disposizione di tutte le famiglie attraverso il quale l’utente può scegliere il tipo di acqua da bere e conoscerne le caratteristiche. “Riutilizzare la risorsa idrica già disponibile in ogni abitazione riducendo il consumo di CO2 e di plastica, che sta inquinando l’ecosistema: questi sono stati i principi ispiratori del nostro progetto” hanno spiegato gli studenti. Il secondo vincitore è l’istituto Biagio Pascal di Roma con un progetto informativo rivolto alle scuole elementari e medie attraverso l’utilizzo di applicazioni interattive.

Ai due Istituti va il premio di 3.000 euro ciascuno, devoluti dal Comitato Etico di Acea, e ai team vincitori la possibilità di trasformare le idee vincitrici in prototipi presso un Summer Camp che si terrà dal 16 al 20 luglio a Roma nei quali i ragazzi saranno ospiti del Consorzio Elis.



Mercoled├Č 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:53



