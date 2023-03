Sfilate, proteste e manifesti per dire No alla chiusura del Corso della Repubblica a Cassino. A partire dalle 15.30 di oggi pomeriggio, decine di commercianti si sono ritrovati dinanzi al Comune in segno di protesta contro il progetto dell'isola pedonale permanente presentato dall'amministrazione Salera. In tanti hanno presenziato anche all'interno. Tante le forze dell’ordine impiegate per evitare possibili incidenti.