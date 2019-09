Cassino, investe un’anziana e fugge: la polizia sulle tracce del pirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’anziana, ex commerciante di Cassino, è rimasta ferita dopo essere stata scaraventata a terra da un’automobile. L’86enne, mentre attraversava via Degli Eroi a Cassino, è stata urtata dal conducente di un’automobile ferma al semaforo che, improvvisamente, nel fare retromarcia, ha preso in pieno la donna scaraventandola a terra. Il conducente dell’auto, a detta di alcuni testimoni, nel vedere la donna a terra avrebbe riferito che sarebbe andato a parcheggiare per poi ritornare sul posto dell’incidente. Senza farne invece più ritorno. Proprio in quel momento nell’adiacente via De Nicola si trovava a transitare una volante del Commissariato di Polizia. Gli agenti hanno immediatamente allertato il 118 e soccorso l’anziana. Gli operatori hanno provveduto a trasferire l’86enne in ospedale, dove i sanitari hanno riscontrato contusioni varie e una tumefazione del volto. Gli agenti del Commissariato si sono messi subito alla ricerca del conducente dell’auto che in serata era ancora irrintracciabile.