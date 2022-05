Cassino, gli inglesi accolti dal sindaco. L'inaugurazione per ricodare il London Bridge

Il sindaco di Cassino Enzo Salera ha ricevuto nella Sala Restagno una delegazione inglese, composta dai familiari dei militari inglesi che nel ’44 hanno combattuto a Cassino. Il gruppo è arrivato a Cassino per partecipare all’inaugurazione di un monumento, realizzato da loro stessi. Si tratta di un monumento che ricorda il ponte Amazon Bridge, un prefabbricato in ferro realizzato sul fiume Gari, e necessario per il passaggio dei carri armati.

APPROFONDIMENTI CRONACA Ennesimo incidente sulla Cassino-Formia. Due ambulanze sul posto FROSINONE Cassino, linea Gustav: incontro tra i militari dell'80esimo...

L’Amazon Bridge, posizionato nei pressi della cartiera di Cassino, era il più importante. A pochi chilometri di distanza da questo, fu posizionato un altro ponte il London Bridge a Sant’Angelo in Theodice proprio dove si trova la Campana della Pace. Nel porgere il saluto della città e nell’assicurare la sua presenza alla cerimonia, il sindaco ha donato agli ospiti l’emblema della città mentre loro lo hanno omaggiato di un volume in cui vengono ripercorsi gli eventi bellici. Ad accompagnare i familiari dei soldati inglesi è stato Andrea Pontone, presidente dell’associazione Cassino Adventure, che oggi guiderà la delegazione in un giro in canotto nelle acque del fiume Gari.