Cassino piange Pierfrancesco Gigante, stroncato da un infarto a 54 anni

È morto per un malore improvviso Pierfrancesco Gigante, 54 anni, figlio di Francesco, sindaco storico della città Martire, nonché testimone dei bombardamenti del 1944. L’uomo, residente in Germania, è stato stroncato da un malore che l’ha colto nel sonno non lasciandogli scampo. I funerali di Pierfrancesco sono stati celebrati sabato pomeriggio nella Concattedrale di Cassino. Il feretro è arrivato nella città d’origine, dove vivono la mamma, le sorelle e i fratelli Patrizia, Stefania, Giovanni e Lucio, direttamente dalla Germania. Qui, Pierfrancesco, viveva da anni. Dopo varie esperienze professionali, aveva fatto nascere una sua azienda che opera nell'automotive nel settore robotica, in particolare, con i marchi Mercedes e Bmw. Persona solare, generosa, simpatica così lo ricorderanno i parenti e i gli amici cassinati. Nel corso degli studi universitari, Pierfrancesco aveva intrapreso anche la carriera giornalistica, collaborando per un lungo periodo con la redazione dell’importante emittente televisiva Gari TV. Pierfrancesco, nonostante vivesse fuori dall’Italia, ormai da diversi anni, non ha mai spezzato il legame con la sua terra d’origine, i familiari e gli amici. Lascia la moglie e due figlie di 13 e 11 anni.

