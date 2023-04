Cassino, incidente in via Appia: quattro feriti

Ennesimo incidente in via Appia. Lo scontro è avvenuto poco dopo le ore 21 di questa sera, lunedì 3 aprile, lungo l'arteria che collega la Città Martire con i comuni della Valle dei Santi e l'Ato casertano. Il sinistro si è verificato nel territorio di Cassino, all'incrocio con via San Cesareo.

A scontrarsi una Ford Fiesta e un'Alfa Mito. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cassino per i rilievie gli accertamenti necessari a risalire all'esatta dinamica e il personale sanitario del 118: il bilancio è di quattro feriti, per tre di loro si è reso neecssario il trasferimento in ambulanza all'ospedale Santa Scolastica di Cassino