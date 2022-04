Cassino, incidente in via Appia: ferito un anziano

Attimi di paura a Cassino intorno alle ore 20 di questa sera, lunedì 18 aprile: una persona è rimasta incastrata tra le lamiere della vettura dopo essere uscito fuori strada con la sua auto. Vittima dell'incidente un anziano a bordo della sua utilitaria. Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino per estrarre l'uomo dalll'abitacolo della sua auto che era finita nella cuntetta laterale della strada. Mentre proseguono gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, l'uomo è stato trasferito al "Santa Scolastica" per sottoporsi alle cure dei medici.