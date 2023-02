Cassino, incendio in appartamento: uomo finisce in ospedale

Incendio in un appuntamento del centro a Cassino: polizia e carabinieri salvano un uomo. È successo poco dopo le 8.30 di oggi, 2 febbraio 2023, in una traversa di corso della Repubblica. A lanciare l'allarme alle forze dell'ordine sono state diverse persone, sul posto sono piombate le forze dell'ordine che sono entrare ed hanno messo in salvo un uomo. L'appartamento è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco. L'uomo si trova in ospedale ma non è in pericolo di vita.