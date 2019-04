Nel Cassinate è partita ufficialmente la triste stagione degli incendi boschivi.

Le prime giornate di primavera, accompagnate da vento e, sopratttutto, dalla sopregiudicatezza dei piromani hanno fatto scattare l'emergenza. Nel pomeriggio di oggi c'è stato un vasto incendio sulle alture di Cervaro, in precedenza era toccato a Sant'Elia Fiumerapido e alla Valle dei Santi, a Sant'Apollinare.

Fiamme e distruzione d'interi boschi, pinete a macchie mediterranee, proprio nel periodo in cui stanno riaffiorando le foglie per una nuova primavera. © RIPRODUZIONE RISERVATA