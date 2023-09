Cassino, in viaggio sull'A1 con un chilo di canapa indiana in auto: arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri hanno controllato una Fiat 500 sull'autostrada A 1.

Ad attirare l'attenzione dei centauri della Stradale di Cassino, oltre alla velocità sostenuta dell'auto, anche una serie di manovre effettuate dal conducente dopo aver notato la pattuglia della Polizia. Fermato il veicolo, l'uomo alla guida, già noto alle Forze dell'Ordine, mostrava un atteggiamento nervoso e troppo accondiscendente alla contestazione delle infrazioni che al momento gli venivano fatte notare, per cui gli agenti insospettiti decidevano

di effettuare la perquisizione dell'auto.



Nella parte posteriore dell'abitacolo, veniva trovata una borsa frigo al cui interno vi erano cinque involucri contenenti sostanza stupefacente derivata dalla canapa indiana, per oltre un chilogrammo. L'uomo è stato arrestato per detenzione e traffico di sostanza stupefacente e portato nella casa circondariale di Cassino.