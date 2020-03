© RIPRODUZIONE RISERVATA

Illuminata con il tricolore la Rocca Janula a Cassino, lo sarà per tutto il mese di marzo, quale segnale di speranza per sconfiggere il coronavirus. Illuminazione accompagnata dal messaggio del sindaco Enzo Salera:” L’Italia ce la farà! Cassino ce la farà! Andrà tutto bene”. La Rocca Janula. uno dei simboli storici di Cassino, è legata alla storia del monastero di Montecassino. E intanto l’assessore alla cultura Danilo Grossi ha lanciato un appello in aiuto dei settori produttivi della città. “Di fronte ad una crisi sanitaria, sociale ed economica senza precedenti - ha detto - tante attività e con loro tante famiglie stanno pagando il prezzo più alto di queste chiusure forzate. Sarebbe bello se i proprietari dei locali commerciali venissero incontro agli affittuari che sono stati costretti a chiudere nei giorni scorsi e hanno grandi difficoltà a pagare gli affitti mensili. Sono tanti i messaggi che mi sono arrivati in privato da molti commercianti, da piccoli imprenditori e professionisti che svolgono la loro attività in locali in affitto e che hanno grandi difficoltà a pagare non essendoci stati introiti da giorni e giorni.” Ed ha concluso:” Voglio lanciare questo appello in attesa dei provvedimenti di sostegno del governo che spero possano andare a coprire la maggior parte delle perdite, perché molti sono già in ritardo con il pagamento del canone di marzo. Ed il rischio è che se questo periodo dovesse prolungarsi si mettono davvero a rischio la chiusura di tantissime attività e, di conseguenza, anche i futuri affitti.”