Cassino, il vice questore Simona Maffei è il nuovo dirigente del commissariato

La nuova dirigente del Commissariato della Polizia di Stato, il vice questore Simona Maffei, accompagnata dal commissario Crescenzo Pittiglio, ha incontrato in Comune, ieri mattina, il sindaco Enzo Salera. Nel corso del cordiale incontro, il primo cittadino le ha parlato degli impegni assunti ieri in Prefettura dove si è tenuta la riunione del “Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico” e delle principali problematiche della città in tema di sicurezza dei cittadini. Il primo cittadino le ha rivolto gli auguri di buon lavoro ed espresso la certezza di una attiva collaborazione, naturalmente nel doveroso rispetto dei ruoli di ciascuno.

La dottoressa Maffei arriva dalla questura di Napoli dove si è occupata di importanti casi di criminalità. Si è contraddistinta per le tante attività contro la violenza di genere. Al suo attivo una serie di iniziative in termine di prevenzione. Tante le indagini portate a compimento che hanno consentito di assicurare alla giustizia pericolosi criminali. A Cassino subentra al vice questore Giovanna Salerno, che è andata a ricoprire un importante incarico presso la questura di Potenza.