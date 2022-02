Giovedì 10 Febbraio 2022, 08:00

Identificati e denunciati dopo la lite in centro. È l’attività d’indagine portata a termine dai carabinieri a Cassino, che hanno denunciato a piede libero cinque persone, tutte di origini romene, che a vario titolo devono rispondere di lesioni aggravate e porto abusivo di armi.

Le indagini degli uomini diretti dal capitano Giuseppe Scolaro, sono scaturite dai fatti che si sono verificati lo scorso novembre nel centro della Città Martire, quando c’era stata una violenta lite in strada tra un numero imprecisato di persone. Sul posto intervennero le pattuglie dell’Arma, ma tutti, in pochi istanti, si diedero alla fuga.

Gli accertamenti eseguiti, attraverso testimonianze e visione delle immagini di alcune telecamere, hanno consentito di appurare che al centro della lite c’erano i cinque stranieri, di cui due donne, d’età compresa tra i 20 e i 25 anni, che avevano aggredito per futili motivi un giovane commerciante di 26 anni di Cassino.

Nella brutale aggressione la vittima era intervenuta semplicemente per frapporsi e pacificare gli animi surriscaldati tra il gruppo di ragazzi stranieri e un avventore solitario preso di mira, come ricostruito dai carabinieri, in modo pretestuoso e provocatorio dai cinque.