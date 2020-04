Ultimo aggiornamento: 00:53

Non ce l’ha fatta Floriana, giovane estetista cassinate, a trattenere le lacrime. E’ scoppiata in un pianto a dirotto, dopo aver appreso dalla voce del presidente Conte che la riapertura dei centri estetici è fissata al primo giugno. Aveva sperato di tornare al lavoro tra il 18 e il 24 maggio. E invece nulla da fare. L’apertura slitta di altre settimane. Le attività inerenti i servizi alla persona saranno le ultime a ripartire, dopo tre mesi di fermo imposto dal coronavirus.Una decisione che per gli addetti ai lavori significa mettere in ginocchio un intero comparto. La situazione di Floriana è uguale a quella di Maria, titolare di un altro centro estetico e di Angelo, noto parrucchiere della Città Martire, e di tanti altri loro colleghi, alcuni dei quali minacciano di non alzare più le serrande delle proprie attività. Floriana, Maria e Angelo sono l’esempio di tre giovani che, mossi dalla grande passione per il loro lavoro, sono riusciti a mettere su vere e proprie imprese nel settore. Partiti dal nulla, nel giro di pochi anni, si sono realizzati creando occupazione. Ora vivono nell’angoscia del futuro. Di ciò che potrà accadere nella tanto attesa Fase 2.Floriana non ha ancora 29 anni ed è già titolare di un avviato centro estetico, che dà lavoro a quattro persone. “Ho lavorato anche dodici, tredici ore al giorno per realizzare il mio sogno. E ora ho paura di non poter garantire, una volta ripartita, gli stessi livelli occupazionali” afferma. “La cosa che mi spaventa di più – dice – sono i rincari a cui andiamo incontro. I nuovi preventivi sono spaventosi. Un pacco di mascherine che prima pagavamo 7 euro e 50 centesimi è lievitato a 50 euro. Quelle che pagavamo 12 euro ora sono arrivate a 60 euro. Di questo passo dove arriveremo? C’è da dire che pur tenendo la porta chiusa abbiamo continuato ad assolvere a tutte le spese, senza ancora percepire il contributo di 600 euro. La cassa integrazione alle dipendenti non è arrivata. E non è finita: dobbiamo adeguare i centri per la riapertura investendo altri soldi. A questo punto – conclude Floriana – il Governo doveva aiutarci dandoci contributi per la ripartenza. Perché così la situazione non è facile”.In piena sintonia con Floriana è la giovane Maria da 8 anni titolare di un centro estetico. “Sono chiusa dal 9 marzo. Quando riaprirò saranno quasi tre mesi di fermo, che significa aver perso l’alta stagione, considerato che i mesi in cui lavoriamo di più sono marzo, aprile e maggio. Io, a differenza di qualche collega, i 600 euro li ho percepiti ma questa mattina ho saldato una bolletta di 400 euro del centro”. Anche Maria lancia l’allarme dei rincari. “Il prezzo delle mascherine e guanti è arrivato alle stelle. I pagamenti di contributi e tasse sono solo posticipati. Forse per venirci incontro era meglio darci un anno bianco fiscale”. Sia Floriana e Maria non ci stanno ad essere definite categorie a rischio. “ Nei centri estetici da sempre ci atteniamo a scrupolose norme igieniche che prevedono l’uso di mascherine, guanti, disinfettanti, sanificazioni mensili. I centri vengono trattati alla stregua di un centro medico. All’improvviso, invece, siamo diventate una categoria a rischio”.A lanciare il grido d’allarme è anche Angelo, coiffeur di Cassino. “Hanno bloccato noi – riferisce – per le misure contro il contagio e non si fa caso al lavoro nero che prolifera. Nel nostro settore, in questo momento particolare, è aumentato. E continuerà a crescere a discapito nostro”. La preoccupazione di Angelo è tanta. “Non possiamo aprire senza gli adeguamenti che ci vengono chiesti, come le postazioni in plexiglass. Ma qui, da quasi tre mesi, non lavoriamo. Non ho preso il contributo delle 600 euro e sto pagando io, al momento, i dipendenti che non hanno percepito ancora la cassaintegrazione. Siamo stati lasciati soli” conclude.