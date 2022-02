Venerdì 11 Febbraio 2022, 07:25

Rubano liquori e consmetici al centro commerciale Panorama: bloccati e arrestati. E' successo a Cassino dove i carabinieri hanno fatto scattare la manette ai polsi di due persone di nazionalità georgiana. I due, un uomo e una donna entrambe di 39 anni, utilizzando un tagliaunghie hanno rimosso i dispositivi anti taccheggio ad alcune bottiglie di liquori e ad alcuni prodotti di cosmetica per poi nasconderle all'interno di alcune borse. Pensavano di non essere stati notati, ma l'occhio vigile del servizio di sicurezza interno al centro commerciale ha bloccato i due stranieri. Sul posto sono subito arrivate la pattuglie dell'Arma che hanno arrestato la coppia con l'accusa di furto. La refurtiva per un valore di 400 euro è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.

Nella giornata di ieri c'è stata l'udienza di convalida al Tribunale della Città Martire, al termine dalla quale i due sono stati rimessi in libertà con l'obbligo di dimora fuori dalla regione Lazio.