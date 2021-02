Esce fuori strada con l'auto e si schianta contro un albero: tragedia la notte scorsa a Cervaro, in via Belvedere.

A perdere la vita è stato un 35enne di Cassino, Antonio Cavaliere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassino, diretti dal capitano Giuseppe Scolaro.

Il corpo dell’uomo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Santa Scolastica, dove nelle prossime ore verranno eseguiti gli accertamenti di medicina legale.

La dinamica è in via di chiarimento, ma al momento non risulterebbero altri mezzi coinvolti.

