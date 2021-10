Cassino, fuga di gas in centro

Giovedì 7 Ottobre 2021, 08:20

Fuga di gas: paura in centro a Cassino.

E’ successo ieri mattina tra via del Carmine e via Puccini, dove nel corso di alcuni lavori per la fibra ottica è stato tranciato un tubo della condotta del gas.

Immediatamente gli addetti ai lavori si sono prodigati per tamponare la rottura.

Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento della Città Martire i quali hanno messo in sicurezza l'area.

Nella vicina sede distaccata del Tribunale, le udienze sono state sospese e tutti i presenti sono stati invitati ad uscire.

Il blocco non si è protratto per molto, il tempo di individuare il punto di rottura e interrompere la distribuzione del gas.

Sul posto anche i tecnici dell'azienda che distribuisce il gas in città, poi tutto è tornato alla normalità.

Non è la prima volta che, nel corso di lavori, vengono intercettati tubi del gas, con la conseguente rottura. Era successo anche lo scorso mese di settembre. Per fortuna non ci sono mai state conseguenze gravi, tutto si è sempre risolto con piccoli disagi.