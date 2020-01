Dopo quasi quattro di silenzio si torna a parlare della funivia Cassino-Montecassino come attrazione turistica, com’era nell’anteguerra. Inaugurata nel 1933, venne distrutta dalle bombe della guerra nel 1943. L’iter del progetto era stato avviato dall’amministrazione comunale dell’ex sindaco Golini Petrarcone, ma per le elezioni del 2016 non venne più portato in Consiglio comunale per l’approvazione. Ora lo stesso progetto di una società del Trentino è stato ripreso dal sindaco Enzo Salera che ha già avuto un incontro con la dirigenza. Proprio nell’ultimo Consiglio comunale del 2019 Petrarcone aveva sollecitato la nuova amministrazione a riprendere quel progetto. E l’iter è ripartito. © RIPRODUZIONE RISERVATA