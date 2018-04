Ripartirà il prossimo 7 maggio il servizio dei parcheggi a pagamento a Cassino dopo più di un mese di stop. Lo ha annunciato la ditta che si è aggiudicata la gara d’appalto indetta dal Comune l’anno scorso. All’incontro con i dirigenti dell’azienda c’erano il sindaco Carlo Maria D’Alessandro, il vicesindaco Carmelo Palombo, alcuni consiglieri comunali e i sindacalisti Antonio Sessa (Cgil) ed Enzo Valente (Ugl). La società, nell’accettare l’incarico per 5 anni, come prevede il bando, si è dichiarata disponibile a riprendere il servizio non appena rifatte le strisce blu e adeguati i parcometri alle nuove tariffe. Disponibile a riprendere i 35 ausiliari del traffico, ma «a condizioni contrattuali diverse dall’attuale», è stato precisato. Sulle modalità e sulle condizioni di riassunzione degli addetti si discuterà lunedi, 16 aprile, tra azienda e sindacati.

Gioved├Č 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA