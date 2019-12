Domani, 14 dicembre, a Cassino piazza Diamare sarà il cuore dell’esibizione dell’artista Elia Bartoli – The Juggler, giovane giocoliere e animatore che, con la sua destrezza, darà vita a quest’arte intensa e giocosa.

Elia Bartoli giocherà con piccoli e grandi spettatori, servendosi di una commedia magnetica. Il suo spettacolo si inserisce nella biennale MArteLive, evento che si dirama in tutto il Lazio portando spettacoli di musica, giocoleria street art e temi importanti come (s)ink, l'opera monumentale, ad opera di Fabio Saccomani, che, si legge in una nota, «darà collocazione e dignità ai nomi dei morti nel Mediterraneo registrati dal 1993 a oggi: 36570».