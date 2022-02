Domenica 6 Febbraio 2022, 08:00

Si spacciano per volontari e raccolgono fondi per un’associazione di ipovedenti, ma è una truffa: identificati e denunciati.

Protagonisti della truffa solidale, messa a segno a Cassino, tre stranieri di origine dell’est Europa che sono finiti nella rete dalla polizia.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì nei pressi di un noto centro commerciale della Città Martire, dove sono state notate tre persone sulla trentina che chiedevano fondi per una onlus.

L’ALLARME AL 113

L’atteggiamento insistente dei fantomatici volontari nei confronti dei passanti, però, ha insospettito sia i clienti del centro commerciale sia gli addetti alla sicurezza.

Per cui nel giro di poco è stato dato l’allarme al 113. Sul posto si sono recati gli uomini diretti dal vice questore aggiunto Giovanna Salerno.

Tre le volanti arrivare con i lampeggianti accessi tra il via vai di clienti e curiosi.

Nel giro di poco i tre sono stati identificati e invitati a seguire gli agenti in commissariato per gli opportuni accertamenti.

Proprio gli approfondimenti eseguiti dai poliziotti hanno portato a galla quella che si è profilata come la truffa solidale.

I tre, stando alle informazioni raccolte, chiedevano soldi in nome e per conto di un’associazione di volontariato per il sostegno agli ipovedenti. Ma non c’era alcuna associazione, nessuna persona da aiutare. Solo un raggiro ai danni di chi, con vero spirito solidale, ha accolto il loro invito a fare una donazione.

GLI ACCERTAMENTI

Un piano truffaldino organizzato, forse, nei minimi dettagli, ma i tre non avevano fatto i conti con l’occhio vigile di chi ha subito allertato la polizia che, prontamente, ha dato la risposta di legalità e sicurezza ai cittadini.

C’è stata la denuncia a piede libero alla procura per truffa e con ogni probabilità scatterà anche il foglio di via obbligatorio nei confronti dei tre uomini di origini dell’Est Europa.

Ma le indagini non sono affatto concluse, essendo i tre soggetti finiti nella rete della polizia residenti fuori provincia, si stanno cercando informazioni su altre possibili truffe dello stesso genere.

L’obiettivo è capire se quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì nella Città Martire è il frutto di un’azione isolata oppure solo l’ultimo colpo in ordine di tempo.

Insomma si vuol capire se si è di fronte ad una banda itinerante oppure no.

Tantissima, come noto, è l’attenzione delle forze dell’ordine per prevenire e reprimere le truffe a tutti i livelli.

Proprio le tante iniziative volte a sensibilizzare la popolazione, con molta probabilità, hanno giocato un ruolo fondamentale nell’allertare la polizia.