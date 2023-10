Il festival delle lanterne giganti cinesi dall'8 dicembre al bosco delle favole

Le lanterne giganti cinesi, alte fino a 20 metri, dal prossimo 8 dicembre fino a marzo prossimo invaderanno il parco tematico "Bosco delle favole" di Cassino alle terme varroniane per la gioia dei bambini e delle loro famiglie. Ogni fine settimana il parco si animerà di queste lanterne, illuminate di sera, con una serie di spettacoli su un'area di 110.000 mq. Saranno più di 300 lanterne giganti da tutto il mondo del valore di 2 milioni di euro, illuminate da oltre 2,5 km di luci a led. Si tratta del festival internazionale "Lanternia", patrocinato dall'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese. Con un investimento sull'Italia da parte delle aziende cinesi interessate al progetto pari a oltre 4 milioni di euro. Infatti è una grossa azienda consortile cinese a investire in Italia e in questo caso a Cassino grazie all’interessamento dell’imprenditore Domenico Durante organizzatore da anni del bosco delle favole all’interno delle terme e di altre manifestazioni internazionali. “Il tutto – dice Durante - con una attenzione particolare all'ambiente e alla sostenibilità. Il materiale utilizzato per la realizzazione delle lanterne è infatti la seta, fibra notoriamente a bassissimo impatto ambientale, mentre per l'illuminazione delle stesse lanterne ci saranno luci al led ad elevato risparmio energetico.”