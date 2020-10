Cassino, festival Anticontemporaneo, virologi e intellettuali indagano su cultura e Covid

Virologi, filosofi e intellettuali indagano sulla malattia del secolo, il Covid. Lo faranno al festival Anticontemporaneo, che si svolge il 9 e 10 ottobre a Cassino in collaborazione con l’Unicas e l’abbazia di Montecassino, sotto il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Cassino. La manifestazione ogni anno indaga i fenomeni sociali che coinvolgono la società e quest’anno la scelta è caduta sul COVID-19, analizzandolo con l’approccio multidisciplinare che contraddistingue il festival. Quindi dai virologi ai filosofi, dagli esperti di videogame ai rappresentanti dell’Esercito Italiano passando per gli studiosi della storia della medicina. Infatti per la prima volta dalla fine del secondo conflitto bellico la popolazione mondiale si ritrova protagonista della grande Storia, quella con la “S” maiuscola: un'epidemia dirompente che sta cambiando per sempre la quotidianità del Pianeta e su cui si scriveranno pagine e pagine nei futuri manuali di storia come uno dei nodi fondamentali del nostro secolo. “Un momento storico – dicono i promotori della manifestazione - che deve essere comunicato, sviscerato ed indagato con le migliori menti della contemporaneità per scattare una fotografia chiara e veritiera di quanto è accaduto, sta accadendo e per fornire gli strumenti necessari per farsi una propria opinione. Perché al momento è impossibile per affermare con sicurezza cosa accadrà. Non è nostra intenzione predire il futuro, ma siamo fermamente convinti che la cultura debba fornire un “kit di sopravvivenza” per comprendere appieno questo formidabile momento storico che potrebbe cambiare per sempre la nostra società. Sullo sfondo però si affacciano pericolose derive populiste, negazioniste e pseudoscientifiche che affollano soprattutto i social network.” E il Direttore Artistico Sandro Mariani ha detto: “Il Covid c'è, fa paura e tutti dobbiamo fare la nostra parte per combatterlo, e ANTICOntemporaneo lo fa mettendo in pratica quello che sa fare meglio, promuovere la cultura. In questi momenti delicati è anche importante dare segnali di ripartenza e per questo che anche quest'anno si è deciso di dare vita alla quinta edizione di ANTICOntemporaneo. Nello svolgimento del festival ovviamente saranno rispettate e intensificate le norme anti-COVID. Siamo certi che il COVID-19 può ridimensionare la cultura, ma che non la può fermare.”

Ultimo aggiornamento: 08:12

