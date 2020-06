Cassino, Festa di San Giovanni: il vescovo Antonazzo chiude il triduo e l'anno dell'AC

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà il vescovo Mons. Gerardo Antonazzo a concludere domani sera il tradizionale triduo di preparazione in onore di San Giovanni Battista a Cassino. Il vescovo presidierà alle ore 19 la santa messa nella parrocchia di San Giovanni. La celebrazione, oltre a chiudere la tre giorni di preghiere prima del 24 giugno, giorno in cui la Chiesa festeggia il Santo, coincide con la conclusione dell’anno associativo dell’Azione Cattolica. L’Azione Cattolica parrocchiale di San Giovanni a dicembre scorso è stata premiata a livello nazionale per il tesseramento. Un riconoscimento che per il numero di associati l'ha vista tra le prime tre a livello nazionale e prima assoluta del centro sud. Mercoledì il programma delle celebrazioni religiose (considerato il momento particolare non si svolgerà il programma civile) prevede le messe alle ore 8, 11 e 19, mentre alle ore 17 è prevista la conclusione dell’anno catechistico e alle 17.45 uno spettacolo per bambini. Grande successo infine per la festa della Musica, che si è tenuta domenica sera in chiesa con i protagonisti del San Carlo di Napoli, Annarita Scognamiglio e Pasquale Bruno, soprano e tenore, accompagnati al pianoforte dal M° Rosario Pignatelli.