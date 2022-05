Cassino, nuovo fermo produttivo nello stabilimento Fca-Stellantis per mancanza di microchip

Dopo i fermi produttivi di venerdi e sabato non si lavora nemmeno lunedi nello stabilimento Fca-Stellantis di Cassino. Sempre per il mancato arrivo in aereo dei preziosi microchip provenienti da Taiwan e da altri paesi asiatici. E così Fca ha comunicato un fermo produttivo causa mancanza materiale per lunedi 23 maggio. E in più la nota informa che saranno ferme anche le presse. Un reparto importante che lavora sempre perché produce anche per i furgoni Ducato prodotti nello stabilimento di Atessa in Abruzzo. Il reparto presse a freddo riprende il 24 alle 14 mentre il caldo martedi mattina alle 6. Quindi tre giorni di blocco produttivo per i modelli di Alfa Romeo, Giulia e Stelvio. Con ritardi di consegne negli autosaloni nazionali ed europei. Il lavoro riprenderà martedi 24 maggio con il turno del mattino, dalle 6 alle 14.