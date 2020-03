Cassino, Fca prolunga chiusura lunedi e martedi per nuove misure sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stabilimento Fca di Cassino rimarrà chiuso anche lunedi e martedi per riaprire, forse, mercoledi 18 marzo. In serata la dirigenza ha accolto la richiesta dei sindacati di garantire ai lavoratori maggiore sicurezza a causa del coronavirus. Proprio per adeguare le postazioni nel reparto montaggio la fabbrica è rimasta chiusa giovedi e venerdi ma non sono stati sufficienti per tutti i lavori. E’ in corso la sanificazione di tutte le officine fino a domenica. E poi non ci sono ancora le mascherine per gli addetti. Si lavorerà poco in questo mese perché dal 23 marzo al 3 aprile è programmata la cassa integrazione. La Cgil in una nota dichiara: "Bisogna mantenere accesi i riflettori sul tema della sicurezza e della salute dei lavoratori. Purtroppo, in fabbrica ci sono lavori che non si possono fare a meno di un metro di distanza e le mascherine per tutti gli operai ancora non sono disponibili, anche per questo, probabilmente, Fca è stata costretta a non poter aprire i cancelli già lunedì".