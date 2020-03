© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il coronavirus Fiat Chrysler sospenderà la produzione degli stabilimenti per alcuni giorni in attesa del decreto governativo sugli ammortizzatori sociali. La fabbrica di Cassino sarà chiusa domani e venerdi. Dovrebbe riaprire lunedi.La decisione è arrivata dopo che i sindacati nella serata di ieri hanno incontrato i vertici aziendali per discutere dei decreti governativi e delle preoccupazioni dei lavoratori. La fabbrica di Cassino è stata sanificata come prevedono le norme di sicurezza introdotte dall’azienda per arginare la diffusione del virus Covid-19 e per modificare la disposizione delle postazioni al reparto Montaggio, aumentando ad un metro la distanza tra un operatore e l’altro. Per questa situazione particolare verranno ridotte le produzioni di Giulia e Stelvio. Dice Donato Gatti di Fiom:”Fca fa bene a fermare il lavoro per riorganizzare le postazioni e mettere gli addetti in condizione di sicurezza. Fca è una fabbrica complessa e perciò ha bisogno di adeguare le postazioni in base alle disposizioni del Governo.”