di Vincenzo Caramadre

E’ entrata ha fatto spesa, scegliendo prodotti tecnologici tra cui un televisore di ultima generazione, ma anche generi alimentari e varie bottiglie di liquore, e con il carrello pieno ha tentato di allontanarsi senza pagare. Protagonista una donna di 50 anni di origini pugliesi, intercettata e arrestata in fragranza di reato dai carabinieri. E’ successo ieri mattina al centro commerciale Panorama di via Casilina Sud a Cassino. Il valore complessivo della merce è stato quantificato in 1.400 euro circa, interamente recuperata, e restituita al direttore del supermercato dai carabinieri diretti dal capitano Ivan Mastromanno.Gli agenti della polizia stradale di Cassino, invece, diretti dall'ispettore superiore Giovanni Cerilli, hanno bloccato un uomo, originario della provincia di Foggia, accusato di aver rubato un furgone (nella foto), e di essersi dato alla fuga. Per lui si sono aperte le porte del carcere.